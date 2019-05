Slik kommer du deg frem i Skien sentrum på 17. mai Per-Åge Eriksen: (Foto: Per-Åge Eriksen) annonse

Skien sentrum vil være regulert og begrenset for trafikk store deler av dagen 17. mai. 11.05.2019 kl 08:46 (Oppdatert 08:53)

Birte Ulveseth

Tlf: 957 00 147

Det vil som følge av dette ikke være mulig for biler, busser og taxier å kjøre inn i sentrum rundt rådhuset, Landmannstorget, Ibsenparken, Handelstorget, Møllebrua, og Langbrygga.

Endret rute for noen skoler

Det som er nytt i år er at det er endret innmarsjrute for enkelte skoler. Bakgrunn for endringer i innmarsjrutene er relatert til bedre og sikrere trafikkflyt og sikrere ruter for korps og skoletog/borgertog.

Skoler som har oppmøte ved gamle Marensro - Holbergsgate/Haugensgate og som tidligere har marsjert Hesselbergsgata til Torggata - Kongensgate og Rådhusplassen får endret rute. Disse går Holbergsgate – Kirkegata - Hesselbergsgt. - Kongensgate – Rådhusplassen.

Lunde skole går Lundegate og krysser Hesselbergsgate for videre rute Holbergsgate – Kirkegata - Hesselbergsgate - Kongensgate – Rådhusplassen.

Vis hensyn

Bilførere, buss- og taxisjåfører bes være oppmerksomme og ta hensyn til korps, skoler og foreninger som marsjerer inn til sentrum i forkant av skoletoget og borgertoget.

Merket busstopp

Bussrutene legges om og går ikke ordinær trasé til Landmannstorget. Det blir merket busstopp i sentrum i Prinsessegata ved Arkaden i begge kjøreretninger.

Landstads gate nord blir skiltet med «stans forbudt» i begge kjøreretninger for at busser skal kunne passere uhindret. Flere linjebusser vil kjøre her som følge av ruteendringer.

Landmannstorget stenges

Holdeplassen for taxi på Landmannstorget blir stengt. Det blir merket taxiholdeplass i Nedre Hjellegate, utenfor Turistforeningen.

Disse veiene er åpne

Hesselbergsgate skal holdes åpen for bil- og busstrafikk fra krysset Prinsessegata/Hesselbergsgate(Haugenkrysset) og vestover (mot Falkum/Gulset).

Prinsessegata holdes også åpen for bil- og busstrafikk hele dagen.