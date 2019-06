Slik vil direktøren få staten til å overta veier

Frier Vest er et langsiktig prosjekt. Først når pukkverket har knust åtte millioner tonn stein, kommer tomt nummer to på Frier Vest.

Pukkverket skal etterlate seg en flate der det siden kan komme næring. Sjøområdet skal fylles, men massene skal kjøpes fra andre hold. Når all steinen er knust og terminalen på plass, er håpet å få på plass arbeidsplasser knyttet til godshåndtering og industri basert på ressurser fra skogen.

Siden, når en jernbane gjennom Bamble begynner å tegne seg om en realitet, ønsker Flogstad seg sidespor ned til havneterminalen.

– Skal vi vokse, må vi legge til rette for at industri og næring kan etablere seg her. Det må vi som offentlig etat kunne jobbe med i et langsiktig perspektiv, sier havnedirektøren.