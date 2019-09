Sp-toppar trur dei får ordførarklubba JUBEL: Borgar Torbjørn Kaasa og Siri Blichfeldt Dyrland jubla da det førebelse resultatet var klart seint måndag kveld. SKUFFA: Ordførar Mette Haugholt. (Foto: ) annonse

Senterpartiet blir desidert størst med ni mandat i Midt-Telemark kommunestyre. – Resultatet overgjekk alle våre forventingar, seier Sp-toppane Siri Blichfeldt Dyrland og Borgar Torbjørn Kaasa. 09.09.2019 kl 23:58 (Oppdatert 10.09.2019 kl 00:10)

Jubelen stod i taket da det førebelse resultatet vart klart for Midt-Telemark kommune. Det syner at Sp får ni mandat, Ap seks, Høgre, Frp og MDG tre kvar, Venstre to og KrF, Raudt og SV eitt mandat.

Takksame

– Me er veldig takksame. No har Sp eit fantastisk utgangspunkt før forhandlingane, seier listetopp Siri Blichfeldt Dyrland.

– Sp får ordføraren, legg Borgar Torbjørn Kaasa til. Han er ordførar i Bø kommune og andremann på lista.

Kometen Siri kan bli ny ordførar

Solid arbeid

Sp-toppane trur solid arbeid både i politiske fora og med programmet forklarar framgangen.

– Me vinn ikkje eit val med å stå på stand to helg, seier Borgar Torbjørn Kaasa.

Skuffa

Sauherad-ordførar og listetopp for Ap, Mette Haugholt, er skuffa etter at Ap fekk berre 21,4 prosent - nesten ti prosentpoeng etter Senterpartiet.

– Eg hadde håpa at fleire ønskte Ap-styre. Fornying er bra, men kontinuitet er også viktig, seier Mette Haugholt.