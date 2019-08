Spiller inn Senkveld i Langesund – ønsker publikum til TV2-sendingene Spiller inn Senkveld i Langesund: (Foto: Berit Roald / NTB scanpix) Neste uke tar TV2 med seg sitt nye Senkveld-konsept til Langesund. Da ønsker de publikum. 05.08.2019 kl 12:24 (Oppdatert 12:53)



Presseansvarlig for «Senkveld med Helene og Stian», Unn Grethe Berge, forteller at de fra 11.-20. august tar turen til kystperlen for å spille inn «Senkveld-slaget: Øst mot Vest».

Det er en erstatning for det tidligere konkurranse-konseptet «Camp Senkveld».

Øst mot vest

«Senkveld-slaget: Øst mot Vest» innebærer flere konkurranser mellom kjente vestlendinger og østlendinger, og Helene Olafsen og Stian Blipp vil være lagledere for de fire deltakerne som skal konkurrere på hvert lag.

Hvem som skal konkurrere vil TV2 imidlertid ikke avsløre helt ennå.

– Vi vil offentliggjøre deltakerne 15. august, sier Berge og fortsetter:

– Senkveld-produksjonen gleder seg veldig til å tilbringe noen spennende dager i Langesund, og håper på sol og opphold under de utfordrende og morsomme konkurransene deltagerne skal gjennomføre.

Langesund

TV2 inviterer publikum til å få med seg konkurransen når den settes i gang.

Den skal foregå på flere steder rundt om i byen.

Berge forteller at dato og sted for oppmøte vil annonseres på Senkvelds Facebook-side.