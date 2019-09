Stanser legemiddel mot magesår etter funn av kreftfremkallende stoff Stanses: Leveransene av medisinen ranitidin er midlertidig stanset etter funn av kreftfremkallende stoff. (Foto: Illustrasjonsbilde: Gorm Kallestad / NTB scanpix) annonse

All levering av medisinen ranitidin, som brukes mot magesår og sure oppstått, er stanset og skal granskes etter funn av kreftfremkallende stoff. 20.09.2019 kl 22:33 (Oppdatert 22:34)

NTB

Det skriver Dagens Medisin.

Bakgrunnen er funn av en forurensning i tablettene, melder Statens legemiddelverk.

Stoffet N-nitrosodimetylamin (NDMA), som kan være kreftfremkallende, er funnet ved analyse av tabletter med ranitidin i USA, Tyskland og Sveits. Det europeiske legemiddelkontoret EMA har derfor startet gransking for å vurdere helserisikoen ved bruk av slike legemidler.

Vi utsettes daglig for stoffet i små mengder av NDMA uten at dette er helseskadelig. Det er foreløpig uklart om forekomsten av NDMA skyldes forurensning av virkestoffet, tablettproduksjon eller eventuelt andre forhold.

– Leveransen av ranitidin til apotekene er midlertidig stanset. De som har ranitidin, kan bruke ut det de har, men når det er brukt, må de antakelig gå over til andre medisiner. Da må man finne alternativer i samråd med legen, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, til Dagens Medisin.

I Norge brukes to legemidler med ranitidin: Ranitidin "Ratiopharm" og Zantac "GlaxoSmithKline". I 2018 var det 47.000 pasienter som fikk ranitidin på resept. Det er flere andre medisiner som kan være et alternativ.