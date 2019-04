Steinras på fylkesvei. Stor stein raste ut annonse

Politiet har rykket ut til et steinras på fylkesvei 351 på Kjølebrøndsveien i Kragerø. Et kjørefelt er stengt. 02.04.2019 kl 21:42 (Oppdatert 21:52)

Vendy Berg Hegle

Tlf: 452 58 891

– Vi fikk melding om et mindre steinras, og det er en stor stein som har rast halvveis ut i veibanen, sier Heidi Scisly, oppdragsleder Telemark i Sør-øst politidistrikt.

Politipatruljen er på stedet, og det er tilsynelatende ikke fare for at det skal rase mer. Steinen er såpass stor at det må en traktor eller hjullaster til for å fjernet den, ifølge oppdragslederen.

– Veitrafikksentralen er varslet og sender sine folk for å gjøre undersøkelser og sikre veien. Politiet er på stedet og følger med inntil videre, sier Scisly.

Raset har gått i nærheten av Lindheimvann på Kjølebrøndsveien. Det var en bilist som oppdaget det og meldte fra til politiet. Veien er sperret i det ene feltet.