Stille natt i Telemark ... men her er det viktigste som skjedde i resten av verden. 24.05.2019 kl 06:57 (Oppdatert 07:06)

NTB

Politiet melder om en særdeles stille natt i Telemark.

– Vi har rett og slett ingenting å melde, sier operasjonleder.

Her er noen andre saker fra Norge og verden det er verdt å få med seg.

Mekling i statsoppgjøret fortsetter

Ingen vet når partene i statsoppgjøret kaster kortene eller tar hverandre i hånden. Fredag morgen er utfallet av meklingen fortsatt uklart.

– Det er ingenting nytt å melde. Meklingen pågår fortsatt, opplyser Riksmeklerens kontor til NTB klokken 5.13

Brøt Oslo-meklingen

140 ansatte i Oslo rådhus, flesteparten i byrådsavdelingen, er ute i streik etter at Akademikerne brøt meklingen i lønnsoppgjøret sent torsdag kveld.

Forhandlingsleder Erik Graff i Akademikerne i Oslo bekreftet bruddet overfor NTB rett før fristen utløp ved midnatt natt til fredag. I Oslo rådhus vil 119 fra byrådsavdelingene og 18 personer fra bystyrets sekretariat tas ut i streik, i tillegg til tre hovedtillitsvalgte i kommunen.

Fire i arrest etter trusler på fly

Fire polakker er pågrepet for aggressiv atferd og trusler mot besetningen på londonflyet som landet på Stavanger lufthavn natt til fredag.

Politiet fikk melding om truslene av flyets kaptein klokken 00.19. og tok hånd om de utagerende bråkmakerne etter landing. To kvinner og to menn ble satt i arrest i Stavanger.

Forlik i Weinstein-saken

Harvey Weinstein har gått med på å betale kvinner som har beskyldt ham for seksuell trakassering og sitt tidligere filmstudio nesten 400 millioner kroner.

Avtalen omfatter imidlertid ikke straffesakene som er reist mot Harvey Weinstein etter at flere kvinner høsten 2017 sto fram og fortalte om voldtekter, overgrep og seksuell trakassering over flere år.

Møter om flyforbudet

Amerikanske luftfartsmyndigheter (FAA) sier de tidligst i slutten av juni regner med å godkjenne Boeings 73 MAX-fly for å gjenoppta ruteflyginger i USA.

FAA har samtidig møtt representanter for luftfartsmyndighetene fra over 30 land i Texas for å diskutere når flyet kan bli satt inn i internasjonal trafikk. Det vil trolig ta lengre tid.