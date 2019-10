Stjal, truet og utførte vold mot ansatt – mann er pågrepet PÅGREPET: En mann i 40-årene er pågrepet for å ha utført vold mot en ansatt ved en bedrift i Kjørbekkdalen. (Foto: Fredrik Pedersen ) annonse

Politiet har pågrepet en mann i Skien fredag formiddag. 18.10.2019 kl 10:20 (Oppdatert 10:39)

Birte Ulveseth

Tlf: 957 00 147

Mannen skal ha stjålet, truet og utført vold mot en ansatt på en bedrift i Kjørbekkdalen.

Mannen som er pågrepet for dette er en kjenning av politiet, og er i 40-årene.

Dette skjedde klokken 09.40 fredag formiddag.

– Vi er på et tidlig stadie i etterforskningen, og kan ikke gå ut med for mange detaljer. Vi har pågrepet mannen like i nærheten av bedriften. Han skal avhøres, sier operasjonsleder Trond Egil Groth i Sør-Øst politidistrikt.

Politiet kan ikke opplyse om hva slags vold som er utført eller om skadeomfanget på den ansatte.