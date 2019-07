Stjålet moped funnet brennende midt i gata Politiet fikk melding om en brann på Gulset ved tretiden i natt. 04.07.2019 kl 06:46 (Oppdatert 06:50)

Caroline TarAngen

Tlf: 476 21 443

Det viste seg å være en moped, som hadde blitt frastjålet en 16 år gammel jente.Hun hadde igjen lånt den av venninna si.

– Ingen var ikke tilstede da mopeden ble stjålet eller da det begynte å brenne, så vi vet foreløpig ikke hvem gjerningsmannen er, sier operasjonsleder Marianne Mørch i politiet.

Hun forteller at de fikk melding om en boligbrann et sted på Haukåsen, men at de raskt oppdaget at det var en moped midt i veien som var årsaken til røyk og flammer.

– Vi tauet den inn, og må nøste i hvem som kan ha stjålet den i videre arbeid med saken, sier hun.

Andre saker i natt:

Pågående festivalgjenger

På Seljordsfestivalen var det en mann i 70-årene som ikke helt klarte å gjøre slik han hadde fått beskjed om.

I tretiden fikk politiet melding om at han plaget noen damer.

– Han fikk et pålegg om å holde seg borte resten av natta, men kom tilbake igjen ikke lenge etter, sier Mørch.

Mannen vil bli anmeldt for brudd på pålegget og må forlate stedet på torsdag.

Promillekjøring på vann

I Kragerø ble en mann i 30-årene fra Oslo tatt for promillekjøring med båt.

– Han hadde opp mot to prosent, så her venter det nok en klekkelig bot, sier operasjonslederen.