Stor politikontroll på fjorden – 17 båtførere ble bøtelagt KONTROLL: Politiet hadde kontroll i Brevik og Langesund fredag. (Foto: Agderposten) Politiet gjennomførte en stor kontroll på sjøen ved Brevik og Langesund fredag ettermiddag og kveld. Det ble noen innbringende timer... 09.08.2019 kl 21:35

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967

Kontrollen ble gjennomført mellom klokken 16 og 20.30.

– Totalt ble det kontrollert 20 båter i løpet av fire og en halv time, sier operasjonsleder Ole Kamben i Sør-Øst politidistrikt.

Fokuset for kontrollen var både bruk av redningsvester og hastighet. Og flere båtførere brøt loven.

– Det ble skrevet ut elleve forenklede forelegg for at en eller flere i båten ikke brukte vest, og når det gjelder fartsovertredelser fikk seks båtførere bot for dette, sier Kamben.