Storbrann i natt – to personer omkom brann: (Foto: NTB SCANPIX) annonse

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til søndag 12. mai. 12.05.2019 kl 08:05 (Oppdatert 08:28)

NTB

Personer døde etter brann

To personer er omkommet etter at det brant i tre boliger i Lier i Buskerud natt til søndag. Personene er registrert boende i samme hus.

– To personer i andre etasje i et av husene er ikke gjort rede for, og det kan tyde på at de er savnet, sa operasjonsleder Espen Reite i Sørøst politidistrikt til NTB klokken 1.45.

VG skriver søndag morgen at to personer er bekreftet omkommet etter at en brann fra et hus spredde seg til to nærliggende boliger.

Tre skadd i ulykke

Tre tenåringer ble kjørt til akuttmottaket etter en trafikkulykke i Skien natt til søndag. Tre andre som befant seg i bilen, er kjørt til legevakt for sjekk. Skadeomfanget er ukjent.

Føreren, som er blant dem som behandles ved akuttmottaket, har erkjent at han kjørte i alkoholpåvirket tilstand og har samtykket til førerkortbeslag.

Pris til Dagsrevyen

Dagsrevyen fikk Gullrutens hederspris under utdelingen i Grieghallen i Bergen lørdag kveld, hvor 10 av 18 priser gikk til NRK.

Av prisutdeler Dan Børge Akerø ble Dagsrevyen beskrevet som en baute i det norske medielandskapet. Dagsrevyen-programleder Nina Owing benyttet sjansen til å takke seerne.

Pride på Cuba

Cubanske LGBT-aktivister trosset lørdag regjeringen og arrangerte Pride-parade mot homofobi. Over 100 cubanere med regnbueflagg marsjerte i Havanna mens de ropte "lenge leve et mangfoldig Cuba".

Aktivistene rakk knapt å marsjere en kilometer fra Havannas store park Parque Central ned mot havnefronten, før de ble stoppet av politistyrker.

Røykutvikling

Et leilighetsbygg i Brønnøysund i Nordland er røykskadd etter en kraftig røykutvikling natt til søndag. Boligens åtte beboere er sendt til legevakt for sjekk.

Klokken 2.20 var det kontroll på situasjonen, men bygget er skadd og det jobbes med å finne et alternativt bosted for de involverte, opplyser Nordland politidistrikt på [URL]Twitter;https://twitter.com/politinordland[URL].

(©NTB)

Bildetekst tdc0ea47:

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Bildetekst tb9cca06:

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Bildetekst tdc0e8e8:

Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Bildetekst tdc0e962:

Foto: Ramon Espinosa / AP / NTB scanpix

Bildetekst tc0d3938:

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix