Stordalen om privatflybruk: – Folk får bare kritisere meg Snakket om verdier: Biskop preses Helga Haugland Byfuglien i samtale med forretningsmannen Petter Stordalen i Trefoldighetskirken i Oslo tirsdag. (Foto: NTB Scanpix )

Petter Stordalen tok opp sin flittige bruk av privatfly da han møtte preses Helga Haugland Byfuglien for å drøfte verdier og moral. 07.05.2019 kl 22:07 (Oppdatert 22:07)

Preses Helga Haugland Byfuglien og forretningsmannen Petter Stordalen møttes i Trefoldighetskirken i Oslo tirsdag for å snakke om blant annet verdier og forvaltning.

Blant temaene var også Petter Stordalens privatflybruk.

– Ja, jeg kjører privatfly. Men jeg kan ikke la være å jobbe for miljøet for det. Folk får bare kritisere meg. Det hadde vært mye verre om jeg ikke brydde meg om miljøet, sier Stordalen.

Tolv turer i april

Nettavisen skriver tirsdag om Stordalens privatflybruk. Den internasjonale flydatabasen viser at privatflyet hans ble benyttet til tolv turer i løpet av april. Ifølge en CO2-kalkulator utgjør utslippene i april omtrent 93,72 tonn CO2. Det tilsvarer en nordmanns gjennomsnittlig kjøring av dieselbil i 19 år

Flyet, en Bombardier Challenger 350, står i eie av Strawberry, hovedkonsernet til Petter Stordalen.

Bærekraftig kapitalist

Ekteparet Petter og Gunhild Stordalen har flere ganger uttalt at klima- og miljøkampen er viktig for dem.

– Jeg forsøker å vise en bærekraftig kapitalisme der man har mer enn en tanke i hodet på én gang. Etter å ha fylt 40 år har jeg tenkt mer på hva jeg skal være for flere enn bare aksjeeierne. Vi har også et ansvar for miljøet. Jeg ønsker å påvirke samfunnet i en retning jeg mener er viktig, sa Stordalen i Trefoldighetskirken.