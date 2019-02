Sykehuskantine stengt – fant mus på kjøkkenet annonse

Kantina ved sykehuset i Porsgrunn er stengt inntil videre. 15.02.2019 kl 14:35 (Oppdatert 16:39)

Den ble stengt med umiddelbar virkning da det ble oppdaget mus på kjøkkenet.

– Vi ønsker ikke å ta noen sjanser, og derfor valgte vi å stenge kjøkken og kantine umiddelbart, sier seksjonsleder Anne Lise Hegna. Hun forteller at sykehuset får god hjelp av et skadedyrfirma med å bli kvitt problemet.



– Vi kaster matvarer, rydder og vasker, og vi blokkerer mulige innganger, sier Hegna.



Hun håper at kantina og kjøkkenet kan åpnes igjen førstkommende mandag.