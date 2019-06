Far og datter : Taja og hennes far Friedrich. Bilde er tatt i 2018. (Foto: Privat)

Taja (26) ble påkjørt og drept. Nå kjemper foreldrene for å stoppe tungtrafikken i sentrum

11. april fikk Anne Sophie Høegh-Omdal og Friedrich Schulz telefonen alle foreldre frykter. Nå kjemper de for å endre et system som de to mener tok livet av deres datter.