Tatt for ruskjøring for andre gang på få dager. Da tok politiet bilen

Politiet tok beslag i en bil etter at eieren gjentatte ganger har blitt tatt for ruskjøring. 19.02.2019 kl 20:43

En mann i 20-årene fra Skien ble tatt for kjøring i ruspåvirket tilstand i Bamblevegen i Skien tirsdag ettermiddag.

– Han ble tatt for bare noen dager siden sist, i tillegg til at han også har blitt tatt for det samme for ikke så lenge siden, sier operasjonsleder Marianne Mørch i Sørøst politidistrikt.

Dermed valgte politiet å gå såpass hardt til verks at de beslagla mannens bil.

– Juristen avgjorde det, for sjåføren har tydeligvis ikke lært tidligere. Det er i håp om å forsøke å forhindre ytterlige ruskjøring. Hvor lenge vi får ha bilen i beslag, vet vi imidlertid ikke, sier hun.

Politiet kontrollerte også en sjåfør i 60-årene på E134 ved Brukeberg tirsdag ettermiddag. Han fikk førerkortet beslaglagt som følge av at han kjørte ruspåvirket.