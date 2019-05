Tatt i 61 km/t i 40-sonen annonse

Utrykningspolitiet har hatt laserkontroll på Gulsetvegen i Skien. 13.05.2019 kl 10:27

Utrykningspolitiet har hatt en rekke fartskontroller den siste tiden. Mandag formiddag hadde de en kontroll med laser på Gulsetvegen i Skien. Her er det 40-sone, og fem sjåfører ble tatt for å kjøre for fort.

– Fem bilførere vedtok forenklet forelegg for fartsovertredelse. Høyeste målte hastighet var 61 km/t, melder Sør-øst politidistrikt på Twitter.

Forrige uke hadde politiet, statens vegvesen og tollvesenet en svær kontroll på E134, hvor nesten 400 bilister ble kontrollert.

