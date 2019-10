Tatt i 77 km/t i 50-sonen annonse

Tre sjåfører ble tatt for å kjøre for fort i Skien tirsdag formiddag. 15.10.2019 kl 13:03 (Oppdatert 13:03)

Utrykningspolitiet har hatt kontroll i 50-sonen i Nordre bydel i Skien tirsdag formiddag.

Her ble tre sjåfører tatt for å kjøre for fort, oppsummerer Sør-øst politidistrikt på Twitter.

Sjåførene fikk forenklede forelegg for å bryte fartsgrensa.

Den høyeste hastigheten ble målt til 77 km/t.

