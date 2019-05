Telemarking pågrepet: Ringte inn til politiet og truet med å skyte dem Telemarking i 50-årene pågrepet og anmeldt for grove trusler mot politiet. 27.05.2019 kl 22:27

Martin Øyvang

Politiet ble mandag kveld oppringt av en mann i 50-årene fra Ulefoss som hadde litt av hvert på hjertet.

– Han var meget misfornøyd med politiet og vår håndtering i en spesifikk straffesak. Utover i samtalen ble tonen hans mer og mer aggressiv, sier operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sør-Øst politidistrikt.

Drapstrussel

Det hele endte med at mannen framsatte grove trusler mot politiet og politimannen som hadde besvart mannens henvendelse.

– Han truet blant annet med at han skulle skyte politiet, og det ble raskt besluttet at mannen skulle pågripes. En patrulje ble sendt til huset hans, og han ble der pågrepet og kjørt til arresten. Det hele foregikk uten dramatikk, og det var aldri fare for at det skulle skje noe, sier Johnsrud.

Ble anmeldt

Mannen er nå anmeldt for truslene.

– Det var nok aldri fare for at han skulle gjøre alvor av truslene, men det er selvsagt ikke greit å oppføre seg slik. Heller ikke mot politiet. Så han blir anmeldt ja, sier operasjonslederen og legger til at politiet kjenner telemarkingen godt fra andre straffesaker.