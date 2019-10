Tett trafikk og stedvis saktegående kø på E18 Omkjøring: E18 Kragerø-Porsgrunn har tett trafikk og stedvis saktegående kø ved Dørdal, i nordgående retning. På kartet kan du se hvilken omkjøring man kan benytte seg av. (Foto: Vegtrafikksentralen Sør) KØ: Flere fylker avslutter høstferien søndag, og Vegtrafikksentralen venter ekstra mye trafikk på veiene. (Arkivfoto: Geir Olsen / NTB scanpix) annonse

Søndag avslutter flere fylker sine høstferier. Det kan by på ekstra mye trafikk på hovedveiene i ettermiddag og kveld. 06.10.2019 kl 13:23 (Oppdatert 16:28)

NTB Birte Ulveseth

Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Finnmark, Oppland, Oslo, Troms, Vest-Agder, Vestfold og Østfold avslutter høstferien søndag. Det fører ofte til kø på hovedveiene, men søndagens fine vær kan føre til ekstra mye trafikk.

Samtidig begynner høstferien for de fra Telemark, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Rogaland, Sogn og Fjordane, og Trøndelag.

E18 Kragerø-Porsgrunn har tett trafikk og stedvis saktegående kø ved Dørdal, i nordgående retning. Dette er på grunn av veiarbeid og mye trafikk. Følgende omkjøring kan benyttes. Se bildet under.

Øker etter klokken 14.00

– Vanligvis reiser mange fra fjellet etter frokost, men i dag er det jo veldig fint vær. Fra klokken 14 og utover tror jeg likevel det vil øke på med trafikk, sier trafikkoperatør Trude Lindborg i Statens vegvesen til NRK.

Vegtrafikksentralen venter en del trafikk på E16 fra Hønefoss mot Sandvika og riksvei 3 for dem som kjører fra Trysil og sørover. Veiarbeid på E6 fra Kolomoen til Moelv kan også føre til saktegående kø, skriver NRK.

Første frostnatt

Lørdag meldte meteorologene at flere steder over hele Sør-Norge har hatt sin første frostnatt, og at dette kan føre til glatte veier – særlig i midtre og indre strøk.

Trafikkoperatør Trude Lindborg sier at det ikke nødvendigvis er behov for vinterdekk, men ber bilister være ekstra forsiktige dersom man kjører med sommerdekk.

Folk oppfordres til å ta det rolig, og sjekke både værmeldingen, trafikkbildet og fjellovergangene i Sør-Norge.

Ifølge veitrafikksentralens oversikt kan det være greit å være obs på disse strekningene:

E134 Haukelifjell: Bart, men fare for glatte partier.

Fv 51 Valdresflye: Vekslende bart, snø- og isdekke.

Rv 15 Strynefjellet: Bart, men fare for glatte partier.

Rv 3 Kvikne: Bart, men fare for glatte partier

Rv 9 Hovden: Bart, men fare for glatte partier.

Rv 15 Strynefjellet: Bart, men fare for glatte partier.

Fv 243 Aurlandsfjellet. Stengt på grunn av vanskelige kjøreforhold.

Fv 27 Venabygdsfjellet: Bart, men fare for glatte partier.

Fv 51 Valdresflye: Vekslende bart og snø- og isdekke.

E6 Saltfjellet: Snø- og isdekke og fare for glatte partier.

På de resterende fjellovergangene meldes det stort sett om oppholdsvær og bare veier. Oppdatert klokken 14.00.