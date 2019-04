Ti kjemper om lederjobb annonse

Fem kvinner og fem menn vil bli utviklingsleder for Vest-Telemarkrådet. 30.04.2019 kl 12:55 (Oppdatert 13:12)

Vest-Telemarkrådet er et regionalt samarbeidsorgan for Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. I regionrådet møter ordførerene og rådmennene fra de seks kommunene og diskuterer saker som har felles interesse for alle medlemmene.

Rådet har nå utlyst stillingens om utviklingsleder. Personen som får denne jobben skal blant annet være en politisk pådriver overfor stortinget, departementer, vegvesen og fylkeskommunen.

Det har meldt seg ti søkere til stillingen, fem kvinner og fem menn.

Dette er søkerne:

- Margit Karlsen (51), strateg/prosjektleiar, Seljord.

- Irina Penchovska Miteva (35), kafévert, Kviteseid.

- Asbjørn Daugaard (33), Ålesund.

- Mark van der Weide (34), prosjektleiar Kviteseid.

- Claudia Behrens (53), seniorrådgjevar Oslo.

- Per Kvaale Caspersen (52), sektorleiar, Gratangen.

- Johannes Rinden (35), fylkessekretær, Seljord.

- Kvinne, unntatt off 36

- Dagfinn Thorkildsen (59), samfunnsutvikler/næringssjef/teknisk sjef, Horten.

- Kamilla Kvåle (32), prosjektstilling, Grimstad.



Det er nå avdøde Ole Dalen som tidligere hadde denne stillingen.

