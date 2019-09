Tilbakekaller pølser og saus annonse

Prior kaller tilbake pølser fordi det kan være rester av egg i produktene. Rema 1000 kaller tilbake Stange Provence-saus. 27.09.2019 kl 20:54 (Oppdatert 21:01)

NTB

– Som følge av menneskelig svikt ble råvarer fra kalkunhøner brukt i produksjonen. Råvarer fra høner kan under slakteprosessen bli forurenset med egg, skriver Nortura i en pressemelding.

Forbrukere med eggallergi bes om å ikke spise produktene. Forbrukere uten eggallergi kan trygt spise dem.

Produktene er solgt i butikker hos REMA 1000, Coop og Norgesgruppen. De har også vært solgt i Norturas medlemsbutikker. Holdbarhetsdatoen for produktene er passert, men det er en mulighet for at forbrukere kan ha produktene i fryseren.

Flere typer

Dette gjelder følgende produkter:

Prior grillpølse 600g, siste forbruksdag 09.08.2019

Prior grillpølse 2x600g, siste forbruksdag 09.08.2019

Prior grillpølse kalkunbacon, siste forbruksdag 12.09.2019

Prior New York Hot dog Paprika & Chili, siste forbruksdag 21.08.2019

Tilbakekaller Stange Provence-saus

REMA 1000 trekker tilbake Stange Kremet Provence-saus fordi melk ikke står med uthevet skrift i ingredienslisten.

– Personer med melkeallergi eller intoleranse burde ikke spise produktet. Det medfører ingen helserisiko for dem som tåler melk, skriver Rema 1000 i en pressemelding.

Tilbaketrekkingen gjelder alle batcher og datoer av Kremet Provence-saus fra merket Stange. Produktet er solgt i alle REMA 1000-butikker over hele landet.

Kunder som har kjøpt produktet, kan ta kontakt med sin butikk og vil få pengene tilbake.