Tilløp til slåsskamp ved Skien kirke – fem til seks menn involvert

Politiet fikk mandag kveld melding om fem til seks menn som kranglet i nærheten av Skien kirke. 02.09.2019 kl 20:05 (Oppdatert 20:16)

Politiet måtte mandag kveld rykke ut til området rundt Skien kirke. De hadde fått melding fra publikum om fem til seks menn som kranglet. Det var tilløp til slåsskamp.

Personene forduftet før patruljen kom frem, med unntak av en mann.

– Vi fikk telefon fra en forbipasserende som så dette. Og vi er glad for at folk følger med og tar kontakt med oss når de ser slikt. Vi var bekymret for at det skulle utarte seg, men kom heldigvis tidsnok til at ingen ble skadet. De andre løp sin vei når vi kom, men en av dem valgte å bli værende, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt.

Mannen er en kjenning av politiet og er i 40-årene. Han nektet å fjerne seg fra stedet. Mannen var også beruset og ufin. Han ble innbragt til arresten for ikke å etterkomme pålegg fra politiet.

Hendelsen fant sted mandag kveld rundt klokken 19.30.