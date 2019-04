Titusener blir rammet av pilotstreik i SAS SAS: (Foto: NTB SCANPIX) annonse

Norske SAS-piloter går ut i streik etter at meklingen med NHO Luftfart brøt sammen fredag morgen. Opp til 60.000 reisende kan bli rammet. 26.04.2019 kl 06:59 (Oppdatert 07:01)

NTB-Hanad Ali

Rundt fem timer på overtid kom meldingen om bruddet mellom partene. Mellom 50.000 og 60.000 passasjerer vil bli direkte berørt, anslo SAS-kommunikasjonssjef Knut Morten Johansen før meklingsbruddet. Det har ikke lyktes å få SAS' kommentarer så langt fredag morgen.

– Streiken skaper på kort sikt store problemer for de reisende, og den gir store ringvirkninger i samfunnet. Men kravene fra pilotene har vært umulige for SAS å innfri, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart i en pressemelding.

SAS innstiller 205 avganger

Fredag er minst 205 SAS-avganger innstilt. Ved 2-tiden natt til fredag ble også de svenske SAS-pilotene tatt ut i streik etter brudd i meklingen. Også i Danmark er det streik blant SAS-pilotene. Totalt tas dermed 1.500 SAS-piloter ut i streik.

Passasjerer som skulle ha reist med SAS, må forholde seg til informasjon fra selskapet, andre reisende og den øvrige flyplassdriften blir ikke påvirket av konflikten, understreker Avinor, som drifter 44 flyplasser i Norge.

– Vi har beredskap for å ivareta reisende som eventuelt blir stående i kø og slikt gjennom helgen, sier kommunikasjonssjef Gurli Ulverud i Avinor til NTB.

– Reell trussel

NHO Luftfart og pilotene, som er samlet under paraplyen SAS Pilot Group, meklet flere timer på overtid hos Riksmekleren i Oslo.

Kravet fra pilotene er en lønnsøkning på 13 prosent. NHO Luftfart sier pilotene via meklingen ble tilbudt lønnsøkninger i tråd med hva man ellers er blitt enige om i norsk arbeidsliv, men at pilotene krever økninger på et høyere nivå.

– Kravene fra pilotforeningene er kostnadsberegnet og innebærer en reell trussel mot lønnsomhet og jobbsikkerhet i Norge, mener NHO Luftfart.

Beklagelig

Leder Christian Laulund i Norske SAS Flygeres forening (NSF) sier han er lei seg for at meklingen ikke førte fram, og for at passasjerene blir rammet. At NHO Luftfart mener lønnskravene til pilotene truer konkurransemulighetene for SAS, sier han "ikke henger sammen med virkeligheten".

– Vi kom inn i disse meklingene med et krav om å få tilnærmet lik avtale som våre konkurrenter i Norwegian, Ryanair eller EasyJet. Dette handler om hvordan en pilot kan planlegge sitt liv og sikre forutsigbarhet, slik at man kan ha et privatliv som fungerer sammen med jobben, sier Laulund til NTB.

Han håper meklingen kan gjenopptas så snart som mulig, slik at trafikken kan fortsette som normalt.

Rundt fem timer på overtid kom meldingen om bruddet mellom partene. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix