To biler kolliderte i Kjærlighetsstien annonse

Brannvesen, politi og ambulanse rykket ut til en trafikkulykke i Langesund mandag ettermiddag. 01.04.2019 kl 15:04 (Oppdatert 15:34)

Vendy Berg Hegle

Tlf: 452 58 891

Trafikkulykken har skjedd ved Kjærlighetsstien i Langesund.

– Det er to biler involvert i et sammenstøt, sier operasjonsleder Rune Hunshamar i Sør-øst politidistrikt.

Det var en person i hver av bilene, og begge har kommet seg ut.

Politiet er på vei til stedet, men har via brannvesenet fått beskjed om at det skal ha gått bra med de involverte personene og at bilene er flyttet ut av veien.

Personene blir sjekket av ambulansepersonell på stedet, ifølge politiet.

Sør-øst 110 meldte om trafikkulykken på Twitter i kl 15 mandag ettermiddag.