To fikk bot etter fartskontroll i Skien 25.07.2019 kl 11:15

Alexander Lehmann

Klokken 10.00 torsdag morgen gjennomførte Utrykningspolitiet en laserkontroll ved Gunnar Knudsens veg i Skien kommune.

Dette er en 50-sone, og den høyeste hastigheten politiet målte iløpet av kontrollen var 62 kilometer i timen.

Totalresultatet av kontrollen ble at to sjåfører ble tildelt forenklede forelegg for å bryte fartsgrensen.