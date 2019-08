To førerkort beslaglagt på UP-kontroll UP hadde laserkontroll på Meheia litt før tre i ettermiddag. 08.08.2019 kl 20:44 (Oppdatert 20:45)

Ifølge politiet resulterte det i at to bilister mistet førerkortet.

– Den ene bilisten kjørte 91 kilometer i timen i 60-sonen, sier oppdragsleder i politiet Tommy Sollie, og opplyser samtidig om at den andre bilisten som mistet førerkortet også kjørte for fort.

I tillegg til de to førerkortbeslagene ble det skrevet ut 27 forenklede forelegg for fart, ett forenklet forelegg for mobilbruk og ett for manglende bruk av bilbelte.