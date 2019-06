To menn knuste ruter på bil og raserte leilighet KNUST: Politiet fikk onsdag morgen melding om to unge menn som knuste ruter på en bil. (Foto: Kjell Aulie) GLASS: To menn knuste rutene på en bil som sto parkert på Tinneberget på Notodden onsdag morgen. (Foto: Kjell Aulie) Onsdag morgen fikk politiet melding om to menn som knuste ruter på en bil på Notodden. 19.06.2019 kl 10:32 (Oppdatert 10:41)

Birte Ulveseth

Tlf: 957 00 147

Politiet mottok meldingen om dette 07.45 onsdag morgen.

– Vi fikk melding om at det var knust ruter på en bil på Tinneberget og at to unge menn var sett rett i nærheten. Kort tid etter får vi melding om at disse har rasert en leilighet også, twitrer politiet.

Begge er pågrepet og satt i arrest i Skien. De var begge ruset.