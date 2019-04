To personer kjørt ut i en bekk - kommer seg ikke ut av bilen

Politiet melder om bil med to personer som har kjørt av veien og i en bekk på Valebøveien i Skien.

- Bilen skal ikke være under vann, men personene i bilen kommer seg ikke ut, melder politiet på Twitter.

Nødetetaene er på vei til stedet.

Varden oppdaterer

