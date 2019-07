To personer knuste rute og stakk av. Nå etterlyser politiet vitner Politiet er på jakt etter folk som kan ha sett hendelsen 24.07.2019 kl 11:59

Alexander Lehmann

Politiets operasjonssentral skriver på Twitter at det kom inn melding klokken 10.10 på onsdag at to personer knuste en rute ved Bjørntvedtåsen i Porsgrunn kommune.

De to personene skal så ha løpt videre fra stedet. Politiet har vært på stedet og gjennomført en åstedsundersøkelse.

Politiet skriver så at de ønsker å komme i kontakt med folk som kan ha sett selve hendelsen.

– Det er brytespor på vinduet. Det er derfor mulig at dette har vært et innbruddsforsøk, skriver politiet.