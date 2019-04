To personer sier de satt fast hele natta i bilen - kom seg ikke ut etter utforkjøring KJØRTE UT: Bilen havnet i en bekk etter utforkjøringen (Foto: Tore Øyvind Moen) KJØRTE UT: Bilen hanet i en bekk. (Foto: Tore Øyvind Moen) annonse

En bil med to personer i kjørte av veien og ut i en bekk på Valebøveien. Passasjeren i bilen sier de satt fast i mange timer, politiet mistenker ruskjøring. 02.04.2019 kl 07:13

I morgentimene tirsdag ble det oppdaget en bil i en bekk langs Valebøveien.

I bilen satt det to personer som ikke kom seg ut og politiet rykket ut til stedet.

Satt fast i mange timer

Nå forteller de to personene i bilen til Varden at de satt fast i mange timer.

– Vi var på vei til Notodden da bilen kjørte ut. Hendelsen skjedde klokka 01.00 i natt, forteller passasjeren til Varden.

Mannen tar hendelsen rolig, til tross for at det gikk mange timer før de ble oppdaget.

– Jeg har vært grensejeger, så jeg tåler vel dette her også, sier mannen, som sier han likevel fikk en reaksjon da han våknet av at bilen havnet i elva.

– Jeg var ganske forbanna da jeg våkna, forteller mannen.

Et mirakel

Bilen de to satt i ble oppdaget av en annen person som passerte.

– Det var en som var på vei til jobb som så oss. Da var det blitt lyst og vi hadde sittet i bilen i seks timer, forteller mannen.

De to er ikke kommet til skade og mannen som var passasjer sier det er et mirakel at det gikk så bra. De hadde gjenstander i bilen som var løse, men som ikke skadet de to ved utforkjøringen.

Kjørte i bekk

Politiet meldte klokken 07.05 om bil med to personer som har kjørt av veien og i en bekk på Valebøveien i Skien.

– Bilen skal ikke være under vann, men personene i bilen kommer seg ikke ut, melder politiet på Twitter.

Litt senere meldte politiet at de to i bilen trolig var uskadd.

– To personer ute av bilen. Fremstår som uskadd. Nødetater er på stedet, skriver politiets operasjonsleder.

Mistenker ruskjøring

Politiet sier til Varden tirsdag formiddag at det er mistanke om ruskjøring.

– Det er tatt utvida prøve av føreren, sier operasjonsleder hos politiet, Per Arne Amundsen.

Han sier det var en person på toget, som passerer like ved, som opdaget bilen og ringte inn meldingen til politiet.

– De har forklart til oss at de satt der i mange timer og var svært kalde når de kom seg ut, sier Amundsen.

Politiet etterforsker saken videre.