To personer skadet i trafikkulykke - kjørt til sykehus Trafikkulykke i Tessungdalen i Tinn. To personer kjørt til sykehus. 17.07.2019 kl 16:26 (Oppdatert 17:56)

Vendy Berg Hegle

Tlf: 452 58 891

– Det har vært et sammenstøt mellom to biler. Uhellet har skjedd i forbindelse med at en bil skulle svinge av hovedveien. To personer er skadet og kjørt til Sykehuset Telemark i Skien, melder Sør-øst politidistrikt på Twitter klokken 17.53.

Ambulanse, politi og brannvesen rykket ut til trafikkulykken på fylkesvei 755 i Tessungdalen i Tinn i 16.15-tiden onsdag.

Ifølge RA har ulykken skjedd i nærheten av Volltveit, en drøy mil fra Austbygde sentrum.

Det ble først meldt at det var en bil involvert, men det viser seg altså å være to biler som har kollidert.

– En bil har kjørt ut og gått rundt. Nødetatene er på vei, sto det i den første meldingen om ulykken fra Sør-øst politidistrikt på Twitter.

Politiet var fortsatt et stykke unna da klokka nærmet seg fem.