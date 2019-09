To sjåfører tatt med mobilen i handa annonse

Utrykningspolitiet har ekstra fokus på mobilbruk og bilbelte denne uka. Det fikk to sjåfører i Bø erfare. 18.09.2019 kl 20:18 (Oppdatert 20:18)

Sør-øst politidistrikt melder på Twitter at UP i ettermiddag har hatt trafikkontroll i Gvarvvegen i Bø.

Dyr kjøretur

To sjåfører fikk forenklet forelegg for mobilbruk i bilen, opplyser politiet.

Mobilen kostet dermed sjåførene 1.700 kroner og to prikker i førerkortet.

Flere kontroller

Denne uka har UP sentralt besluttet å ha ekstra fokus på nettopp bruk av mobiltelefon - og bruk av bilbelte i trafikken. I tillegg til i kontrollen i Bø har politiet også vært på plass i Kystveien i Arendal onsdag ettermiddag. Her fikk ni sjåfører forenklet forelegg for mobilbruk.

På UPs facebookside opplyste man mandag at det vil bli gjennomført en rekke kontroller over hele landet med fokus på dette denne uken.

- Kontrollvirksomheten har som hovedformål å redusere antallet drepte og hardt skadde på norske veier, skriver UP.

