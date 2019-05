To trafikkulykker på samme sted på E18 KOLLISJON: En lastebil og en bil er involvert i en trafikkulykke på E18 ved Telemarksporten. (Foto: Varden-tipser) KØ: Det har oppstått trafikale problemer på E18 mellom Moheim og Lannerheia i retning Larvik etter en trafikkulykke. (Foto: Fredrik Pedersen ) To trafikkulykker på E18 ved Telemarksporten i Porsgrunn. Det oppsto kø og trafikale problemer i begge retninger. 24.05.2019 kl 12:23 (Oppdatert 13:50)

Vendy Berg Hegle

Tlf: 452 58 891

I 12.20-tiden kolliderte en lastebil og en personbil i nordgående retning på E18 ved Telemarksporten. I 13-tiden har det oppsto det en ny trafikkulykke på samme sted, men i sørgående retning.

Ulykkene har skjedd like nord for Telemarksporten, mellom Moheim og Lannerheia i Porsgrunn.

Kø

Det var redusert framkommelighet i nordgående retning, mens sørgående felt en periode var helt stengt. I 13.45-tiden var begge felt åpnet for trafikk, melder veitrafikksentralen.

I 13.30-tiden melder vegvesenet om 20 minutters forsinkelse i sørgående retning, og åtte minutters forsinkelse i norgående.

Ble skjøvet foran lastebilen i 200 meter

I 13.15-tiden opplyser Jan Tore Gregersen, oppdragsleder Telemark i Sør-øst politidistrikt, at politiet er på stedet og jobber med begge ulykkene.

Om den første ulykken i nordgående retning sier han:

– En lastebil og bil har kommet i hverandre, og personbilen har blitt skjøvet sidelengs foran lastebilen i et par hundre meter opp bakken. Vi jobber med å finne ut av hvordan dette har skjedd.

Det var en lokal kvinne i 80-årene i personbilen. Hun skal ha kommet fra sammenstøtet uten fysiske skader. Lastebilsjåføren skal heller ikke ha blitt skadet.

– Førerkortet til lastebilsjåføren ble beslaglagt. Fører er en mann fra Danmark, midt i 60-årene. Politiet oppretter sak på forholdet.

Ny kollisjon

I sørgående retning er det også en lastebil og en personbil involvert.

– Lastebilen har kjørt inn i personbilen bakfra, etter at bilen bremset ned av uviss grunn. Det kan ha vært at bilisten bremset ned for å glane på den andre ulykka, eller at noe annet har oppstått. Det er våt og litt glatt veibane i området, noe som spiller inn på bremselengden, sier Gregersen.

Ifølge politiet var det to personer i personbilen. En mann ble kjørt til legevakt for sjekk med vondt i nakken, mens den kvinnelige passasjeren skal ha kommet uskadet fra det.

– Personbilen måtte berges. Politiet oppretter sak på forholdet. Fører av lastebil er en mann i slutten av 20-åra, fra Latvia, melder Sør-øst politidistrikt på Twitter.

Varden kommer tilbake med mer.