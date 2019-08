To trafostasjoner sprengt av lynet – flere uten strøm og 500 liter trafo-olje har lekket ut Fredrik Nordahl: To bilder fra Jernbaneverket parkert langs Valebøveien. (Foto: Fredrik Nordahl) Flere husstander er uten strøm etter at lynet slo ned i en trafostasjon mandag kveld. 12.08.2019 kl 20:03 (Oppdatert 12.08.2019 kl 22:41)

Mandag kveld rykket politi og brannvesen ut til en trafostasjon som var truffet av lynet. Dette var på Ulefoss i Langelandsvegen. Brannen ble raskt slukket og e-verket jobber fortsatt på stedet med å reparere og finne feil.

Flere uten strøm

– Lynnedslaget skal ha vært så kraftig at det i følge reparatørene fra Midt-Telemark Energi ble flere feil andre steder langs linjene. Det er usikkert når beboere får igjen strømmen i Ytre Helgen, Nome. E-verk folkene pratet om et mulig aggregat for hele området når vi var der for en halvtime siden, sier en Varden-tipser til Varden klokken 19.48 mandag kveld.

Jobber på spreng

– Det er per nå 8-10 trafoer som er ute av drift. De som er uten strøm nå er de som bor i ytre delen av Helgen. Det har vært et ganske kraftig nedslag, så dette har fått ringvirkninger. Vi har åtte mann i sving nå som gjør alt for å få strømmen på plass til kvelden/natta, sier Jan Sigbjørn Høgstad fra Midt-Telemark Energi.

Klokken 22.30 forteller Høgstad at det nå er ti husstander uten strøm pluss at Munken fortsatt er uten strøm. Det er snakk om ca 20 kunder uten strøm.

– Vi regner med at vi løser dette ganske kjapt, men de husene som ligger nærmest Langeland, de må belage seg på litt venting. Den trafoen var såpass hardt skadet, at det vil ta litt lengre tid. Men vi kommer til å stå på videre til alle har fått strømmen tilbake.

Trafostasjon sprengt av lynet

Noen timer senere mandag kveld får politiet en ny melding om lynnedslag i en annen trafostasjon. Det var en av Jernbaneverkets trafobokser i Skien som ble truffet av lynet. Resultatet var en kraftig oljelekkasje på stedet.

Trafoboksen ligger ikke langt fra Valebø stasjon i Skien, opplyser Sørøst politidistrikt. Meldingen om lynnedslaget kom like før klokka 20.

– Etter det politiet har fått opplysninger om, så har en trafoboks blitt sprengt av lynet og cirka 500 liter trafo-olje har lekket ned i grunnen. Det gjøres nå tiltak på stedet for å unngå skade på naturen, opplyser politiet.

Til Varden sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt at det nå vurderes om den infiserte grusen skal graves bort.