Tolv ulver kan skytes utenfor ulvesonen FELLES: Tolv ulver kan felles utenfor ulvesonen i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold. Denne er fotografert i parken på Langedrag og kan leve trygt. Illustrasjons (Foto: Heiko Junge / NTB scanpix) Det kan felles tolv ulver utenfor ulvesonen i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold, har rovviltnemndene bestemt. 20.08.2019 kl 12:32

Det ble klart etter et møte mellom rovviltnemndene i disse fylkene tirsdag, ifølge Nationen.

Lisensjakta utenfor ulvesonen kan foregå fra 1. januar til 31. mai.

Andre rovviltnemnder fatter egne vedtak, og tirsdagens vedtak utgjør dermed ikke det totale antall ulv som kan felles i Norge etter nyttår.

Hittil har rovviltnemnda i Rovviltnemnda i Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder fattet vedtak om kvote på tre ulver.

Oslo og Østfold ligger i sin helhet innenfor ulvesonen, mens nordlige og vestlige deler av Hedmark og den vestlige delen av Akershus ligger utenfor sonen.

Det ble også besluttet at Deisjøreviret i Stor-Elvdal og Rendalen ikke får noen spesiell beskyttelse. Det ble foreslått en buffersone utenfor ulvesonen her. Hensikten var å beskytte et ulvepar i Deisjø mot felling, for å unngå at valpene som i reviret skal bli foreldreløse, men forslaget falt.