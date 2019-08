Trafikkuhell på E18 – skaper lange køer Nødetatene på vei til Kragerø. 09.08.2019 kl 16:05 (Oppdatert 16:17)

Martin Øyvang

Politi og ambulanse rykket fredag ettermiddag ut til et trafikkuhell på E18 i Kragerø.

– Det har skjedd et uhell i sydgående løp, like syd for avkjøringen til Kragerø, sier operasjonslederen i Sør-Øst politidistrikt.

To biler har vært involvert.

– Uhellet har skapt lange køer, opplyser politiet.