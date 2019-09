Trafikkulykke i E18-tunnel. Veien er stengt i ett felt annonse

Bambletunnelen på E18 er stengt i sørgående retning etter en trafikkulykke. 06.09.2019 kl 16:35

Vendy Berg Hegle

Tlf: 452 58 891

Veitrafikksentralen melder at E18 er stengt i ett felt etter at to biler har kollidert i Bambletunnelen.

Det skal dreie seg om en påkjørsel bakfra.