Trafikkulykke på E18 - bil mot MC ULYKKE: Trafikken står på grenlandsbrua etter ulykken. (Foto: Droneinfo/Atle Storemyr) E18 er stengt inntil videre på grunn av trafikkulykken. 22.07.2019 kl 13:44 (Oppdatert 13:45)

Eirik Haugen

Siste: Politiet melder at kjøretøyene nå er berget, og at nødetatene avslutter på stedet. Statens vegvesen melder at strekningen igjen er åpen for trafikk.

Politiet meldte om ulykken 12.10.

– Nødetatene på vei etter melding om trafikkulykke i sydgående retning. MC mot bil. Ukjent skadeomfang. Trafikale problemer, meldte politiet i den første meldingen.

Trolig lettere skader

Politiet meldte 12.45 at føreren av motorsykkelen trolig ikke hadde fått alvorlige skader.

– Nødetatene er på stedet. MC har kjørt inn i en personbil bakfra. MC-fører er en dansk kvinne i 50-åra. Hun fremstår uskadd, men kjøres akuttmottaket for nærmere sjekk. De to personene i personbilen er uskadd, skriver politiets operasjonsleder på Twitter.

Stenger brua

Statens vegvesen melder at ulykken får konsekvenser for trafikken.

– Stengt på grunn av trafikkuhell. Omkjøring er skiltet.

Også politiet melder om omkjøringen.

– E18 er stengt inntil videre og omkjøring skal være skiltet mot gamle E18, melder operasjonslederen hos politiet.

Senest klokken 12.57 melder Statens vegvesen at E18 Grenlandsbrua i retning mot Arendal er midlertidig stengt på grunn av bilberging.

Varden oppdaterer.