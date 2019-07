Tre innlagt etter alvorlig ulykke – ingen livstruende skadd E134: Tre alvorlig skadd etter ulykke i Hjartdal søndag ettermiddag (Foto: Kjell Aulie) Tre personer er alvorlig skadd etter en trafikkulykke med fire biler involvert på E134 i Hjartdal. Ytterligere fire er skadd. 01.07.2019 kl 06:37 (Oppdatert 07:14)

NTB Martin Øyvang

To personer ble sittende fastklemt i bilene etter ulykken, men ble etter hvert frigjort. Politiet fikk melding om ulykken klokka 15.30 søndag ettermiddag.

Kritiske skader

– Totalt tre personer ble fløyet til sykehus med kritiske skader. Samtlige av disse betegnes nå som alvorlig – men ikke lenger livstruende skadd, skriver Sørøst politidistrikt på Twitter ved 1-tiden mandag.

– Kriminalteknikere og ulykkesgruppa er ferdig på stedet. Veien er åpnet for trafikk igjen, opplyser politiet.

En av de skadde ble fraktet til Ullevål sykehus med luftambulanse, mens to andre ble fløyet til Ullevål med Seaking-helikopter. To er kjørt med ambulanse til Sykehuset Telemark i Skien, mens de andre involverte er sendt til legevakten for sjekk. To personer er lettere skadd, mens to har uavklarte skader.

Frontkollisjon

Ulykken startet med at to biler frontkolliderte. Bak hver av disse bilene kom det én bil som havnet i grøfta i et forsøk på å styre unna.

– Det var to personer i den ene bilen som frontkolliderte, og tre i den andre. I de to andre bilene satt det kun fører. Dermed er sju personer involvert, sa oppdragsleder Ole Kamben i Øst politidistrikt etter ulykken.

Politiet forteller til Varden at de involverte er voksne personer. Den yngste er født i 1982, mens den eldste er født i 1948.