Tre kvinner overfalt: Politiet tror overfallene er seksuelt relatert

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til torsdag 21. mars. 21.03.2019 kl 06:34 (Oppdatert 06:45)

NTB Tone Lensebakken

Tre kvinner overfalt

Tre kvinner på 15, 18 og 22 år har blitt overfalt på tre ulike steder øst i Oslo, på Økern T-banestasjon, på Linderud og i Veitvetveien

Politiet tror overfallene er seksuelt relatert og har satt i gang søk etter en gjerningsperson. Politiet har video av det ene overfallet som viser en kvinne som blir lagt i bakken.

VG skriver at politiet i løpet av 45 minutter fikk meldinger fra tre kvinner som hadde blitt overfalt på tre ulike steder i Oslo. Politiet ser hendelsene i sammenheng.

– Hendelsesforløpet, modusen og beskrivelsen av gjerningspersonen gir oss stor grunn til å tro at det er snakk om den samme mannen i alle tre sakene, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til VG.

Flere patruljer har natt til torsdag søkt etter vedkommende.

Torsdag morgen melder politiet at de ved 06.30-tiden pågrep en mann som stemmer med beskrivelsen.

– Han mistenkes for alle tre hendelsene. Han ble pågrepet på Veitvet uten dramatikk og kjøres til arrest for avhør, skriver VG.

To knivstukket

To menn i 20-årene er sendt til sykehus og legevakt etter knivstikking i Horten onsdag kveld. En mann i starten av 30-årene er pågrepet.

Politiet fikk i 23-tiden flere telefoner om slåssing i en leilighet i Horten i Buskerud. Én av de skadde er sendt til sykehus med kutt i armen. Den andre er sendt til legevakt med risp i armen.

New Zealand med våpenforbud

New Zealands statsminister Jacinda Ardern innfører umiddelbare forbud mot alle våpentyper brukt under moskémassakren.

Forbudet gjelder mot militæraktige halvautomatiske våpen og automatvåpen, samt mot større magasiner og modifiseringer.

Alle ofre identifisert

Politiet på New Zealand opplyser at alle de 50 ofrene for terrorangrepet i Christchurch nå er identifisert slik at de kan bli begravet.

Så langt er fire av de 50 drepte stedt til hvile. Ikke alle skal begraves i Christchurch, noen skal få sitt siste hvilested i sitt opprinnelige hjemland.

Trump varsler seier

Den amerikanske presidenten slo onsdag fast at det islamske kalifatets tid snart var over og spådde at det ville bli beseiret i løpet av kvelden.

UNICEF reagerer på meldinger som gir inntrykk av at krigen i Syria er over. Ifølge UNICEF onsdag ble en femåring drept på vei hjem fra skolen i Aleppo.