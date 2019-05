Tre sjåfører mistet lappen i laserkontroll. Åtte andre ble bøtelagt annonse

Mann i 70-årene stanset i 90 km/t i 60-sone. 16.05.2019 kl 14:20 (Oppdatert 14:22)

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967

Utrykningspolitiet gjennomførte torsdag formiddag en laserkontroll på fylkesvei 553 på Nordagutu.

– Det ble tatt beslag i tre førerkort og i tillegg ble det skrevet ut åtte forenklede forelgg på grunn av for høy hastighet, sier operasjonslederen i Sør-Øst politidistrikt.

De tre som ble fratatt førerkortet er alle fra Telemark.

– En mann i begynnelsen av 70-årene mistet lappen fordi bilen hans ble målt til 90 km/t i 60-sonen. For en mann i tenårene røk lappen på grunn av at han kjørte i 89 km/t, mens for den tredje, en mann i 20-årene, røk lappen fordi han hadde seks prikker på førerkortet fra tidligere, sier operasjonslederen.