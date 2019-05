Tre ungdommer pågrepet etter væpna ran av to gutter på Klyve RYKKET UT: To gutter ble utsatt for et væpnet ran på Klyve i Skien onsdag kveld. Tre ungdommer er pågrepet. (Foto: Geir Norendal) Politiet har pågrepet tre ungdommer etter ranet på Klyve i Skien onsdag kveld. 30.05.2019 kl 09:14 (Oppdatert 09:30)

Birte Ulveseth

Tlf: 957 00 147

Politiet rykket onsdag kveld ut til Klyve i Skien etter melding om et væpnet ran.

Det var to gutter midt i tenårene som ble ranet. De har forklart at det kom to personer på et tohjulet kjøretøy, enten moped, scooter eller motorsykkel, som truet dem med et skytevåpen og ranet til seg noen gjenstander. Både guttene og minst et annet vitne har forklart at det ble avfyrt et skudd fra våpenet.

LES OGSÅ: Gutter truet med våpen og fraranet gjenstander i Skien

Pågrepet

Tre ungdommer er pågrepet for hendelsen.

– Vi har tre ungdommer som er formelt pågrepet. De sitter ikke i arresten i Skien grunnet sin lave alder. To av ungdommene er avhørt. Den siste av de tre skal avhøres i løpet av formiddagen, sier Jan Helge Palm vakthavende jurist i Sør-Øst politidistrikt til Varden.

Ungdommene som er pågrepet er i alderen 15-16 år. Politiadvokaten vil ikke uttale seg om hva som ble sagt i avhørene.

Jobber videre

Hvor disse ble pågrepet ønsker ikke politiadvokaten å gå ut med.

– Jeg vet ikke hvor ungdommene ble pågrepet, og jeg ønsker ikke gå ut med noen detaljer om sted og tid. Vi må få dannet oss et bildet av hva som har skjedd før vi kan komme med flere detaljer. Det som er viktig nå er etterforskningen, vi har åpnebart mye mer igjen, og vil jobbe videre med dette i dag, sier Jan Helge Palm til Varden.