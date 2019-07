Trekkes tilbake: Fant sukker i sukkerfri cola Dette trekkes tilbake Produktnavn: Coca-Cola med sukker - glassflasker 0,33 liter

Navn på virksomhet som kaller tilbake: Coca-Cola European Partners Norge

Importør: Coca-Cola European Partners Norge

Varenummer: 2096

Produksjonsdato: 15 06.2019

Batch/lot: 209619061511

Best før: 06/12/2020 Coca-Cola European Partners Norge tilbakekaller Coca-Cola uten sukker (Zero sugar), glassflasker 0,33 liter. Årsaken er at det er avdekket at innholdet i flaskene faktisk er Coca-Cola MED sukker. 18.07.2019 kl 09:39

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967

Det melder nettstedet Matportalen.no.

– Coca-Cola har avdekket et begrenset antall glassflasker 0,33 liter Coca-Cola uten sukker med innhold av Coca-Cola med sukker, av et parti på 100 000 flasker. Det er et begrenset antall Coca-Cola uten sukker-flasker som er benyttet i en Coca-Cola med sukker-produksjon. Coca-Cola har solgt flaskene i dagligvarehandelen, kiosker og bensinstasjoner, samt på hoteller og restauranter. Produktet er solgt etter 15. juni. Brett og kork er merket riktig med Coca-Cola med sukker, skriver selskapet i en pressemelding.

Råd til forbrukere

Produktet merket uten sukker, men har innhold av Coca-Cola med sukker. Dette er en risiko for de med diabetes.

Hvis du har en Coca-Cola uten sukker-flaske med rød kork og Best før dato 06.12.2020, bes du kontakte forbrukertelefon (nr på flaskene) tlf nr: 67 92 40 50