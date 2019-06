Truet på livet av to personer PÅGREPET: To personer ble pågrepet ved Tinholt i Nome torsdag kveld. (Foto: Tipser) #boardAd( ) Torsdag ble to pågrepet, mistenkt for å ha truet en annen på livet. 06.06.2019 kl 20:45 (Oppdatert 20:47)

Elisabeth Hvitsten

Tlf: 975 13 978

Pågripelsen skjedde ved Tinholt i Nome kommune, langs riksvei 36.

Ifølge operasjonsleder rykket to patruljer ut etter at en person ble utsatt for trusler.

– Politiet fikk melding om at en person hadde blitt truet på livet av to personer. Personene hadde kjørt vekk fra stedet. Politiet påtraff aktuelle bil ved Tinholt, forteller operasjonsleder.

Politiet har kontroll på de mistenkte. De er pågrepet og kjørt til arresten, og vil bli avhørt.