Trump ikke velkommen til El Paso LETER: En av de pårørende leter etter sin mor som var på kjøpesenteret som ble rammet av masseskytingen i El Paso. (Foto: NTB SCANPIX) Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 6. august. 06.08.2019 kl 06:04 (Oppdatert 06:08)

NTB

USA utvider sanksjoner mot Venezuela

President Donald Trump beordrer at alle venezuelanske regjeringsmidler i USA skal fryses. Det påvirker all venezuelansk eiendom og interesser i eiendom som Venezuelas regjering har i USA, eller som kommer inn til USA fra nå av. Fra nå av kan ikke noen slike eiendommer, interesser eller midler, heller ikke om de havner på amerikanske hender, røres på noen måte.

Trump begrunner ordren med at Maduro fortsatt "tilraner seg makten" i Venezuela og bryter menneskerettighetene.

Nord-Korea har avfyrt to nye raketter

For fjerde gang på 12 dager har Nord-Korea testet kortdistanseraketter. Ifølge Sør-Koreas militære avfyrte Nord-Korea tirsdag to raketter fra nordvestkysten av landet. Begge fløy 450 kilometer tvers over Nord-Korea før de havnet i havet utenfor østkysten, mellom Nord-Korea og Japan.

Nord-Korea bekrefter oppskytingen, og i en uttalelse til det statlige nyhetsbyrået KCNA heter det at det kan komme mer.

17-åring må møte i retten for drapsforsøk

En 17-årig gutt er siktet for drapsforsøk og må møte i retten etter at en seks år gammel gutt falt fra takterrassen i ellevte etasje på Tate Modern i London. Ifølge Sky News skal han tirsdag møte for ungdomsdomstolen Bromley South Court.

Seksåringen, som er fransk og var på besøk i London sammen med familien, ble funnet på taket av galleriets sjette etasje søndag ettermiddag. Han skal ha blitt kastet fra en utsiktsplattform på Tate Modern, en av Storbritannias mest populære turistattraksjoner.

R. Kelly tiltalt for nye overgrep

Tiltalen mot R&B-stjernen R. Kelly er utvidet til flere seksuelle overgrep, inkludert misbruk av en jente under 18 år i Minnesota. Overgrepene skal ha funnet sted i 2001, da artisten skal ha betalt for at en jente ned i 16-årsalderen skulle danse for ham og ha "seksuell kontakt".

De nye anklagene kommer bare dager etter at superstjernen erklærte seg ikke skyldig i overgrep mot kvinner og jenter foran en føderal domstol i New York fredag. Han sitter for øyeblikket i varetekt i New York, mistenkt for blant annet kidnapping og seksuell utnytting, i tillegg til at han er tiltalt i Illinois for ti tilfeller av overgrep, menneskehandel og produksjon av overgrepsbilder av barn.

Trump skal til El Paso

Republikanerens borgermester Dee Margo i El Paso, en uttalt tilhenger av Donald Trump, bekreftet mandag under en pressekonferanse at presidenten vil besøke byen onsdag.

Lokalpolitikere og innbyggere i El Paso, der flertallet av befolkningen er latinamerikansk, har allerede sagt at Trump ikke er velkommen der. De mener presidentens holdninger bidro til å skape hatet som de mener forårsaket lørdagens tragedie hvor en 21 år gammel mann drepte 22 personer.