Trump med nye angrep OMSTRIDT: USAs president Donald Trump Dette er de viktigste nyhetene fra natt til torsdag 18. juli. 18.07.2019

NTB

Trump angrep kongresskvinner

USAs president Donald Trump fortsatte sine angrep på de fire progressive kvinnelige fargede kongressrepresentantene under et valgkamparrangement i Greenville i North Carolina.

Han foreslo igjen gang at de skulle forlate USA, og hardest kritikk rettet han mot Ilhan Omar, som kom til USA som krigsflyktning fra Somalia da hun var barn. Trump hevdet blant annet at Omar nektet å fordømme al-Qaida. Som respons ropte publikum taktfast «Send henne tilbake! Send henne tilbake!».

Mann slept etter bil i

En mann i 20-årene er kjørt til sykehus etter at han falt ut av en bil i fart i Melsomvik i Sandefjord. Han ble hengende etter bilen, før han falt av. Mannen har fått kuttskader i ansiktet.

Slagsmål med macheter

Politiet rykket natt til torsdag ut etter melding om slagsmål med macheter, balltrær og belter på Sofienberg i Oslo. Vitner sier at de involverte løp unna området rett før politiet kom. Ingen skadde er funnet.

Ut mot Orbans migrasjonspolitikk

En FN-spesialrapportør sier at Ungarn må slutte å prioritere sikkerhetshensyn over migranters menneskerettigheter. Blant annet trekker han fram hvordan barnefamilier i påvente av svar på asylsøknader, blir holdt innesperret i «fengselslignende» transittsoner.

Tiltalen mot Spacey frafaller

Påtalemyndigheten i Massachusetts i USA frafaller tiltalen mot skuespiller Kevin Spacey i en overgrepssak, etter at fornærmede avbrøt sin forklaring.

Spacey var tiltalt for å ha skjenket en 18 år gammel mann full, for deretter å ha begått overgrep mot ham på en restaurant og bar på ferieøya Nantucket hvor tenåringen jobbet. Skuespilleren har nektet for anklagene.