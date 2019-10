Tyrkia ikke med ny offensiv Ikke ny offensiv: Tyrkias forsvarsdepartement sier det ikke er behov for å starte offensiven mot kurdisk milits nordøst i Syria igjen. (Foto: Scanpix) annonse

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til onsdag 23. oktober.

Ambassadør vitnet i Kongressen

Bak lukkede dører i Kongressen vitnet USAs fungerende ambassadør til Ukraina, Bill Taylor, om at Trumps krav om at «alt» Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ønsket seg, inkludert militær støtte, var avhengig av et løfte fra Ukraina om å etterforske Joe Biden og sønnen Hunter for korrupsjon.

Taylor skisserer en kampanje som ble iscenesatt av Trumps personlige advokat Rudy Giuliani.

Beboere evakuert

Personer fra seks leiligheter måtte evakueres etter melding om brann i en bolig på Borgenhaugen i Sarpsborg natt til onsdag.

Samtlige beboere, med unntak av den leiligheten det brant i, kunne flytte hjem etter kort tid. Ingen ble skadd i forbindelse med brannen.

Tyrkia ikke med ny offensiv

Tyrkias forsvarsdepartement sier det ikke er behov for å starte offensiven mot kurdisk milits nordøst i Syria igjen.

Uttalelsen kommer etter at USA informerte om at den kurdiske SDF-styrken har fullført tilbaketrekning fra grenseområdene mellom Tyrkia og Syria, som er i tråd med den fem dager lange våpenhvileavtalen.

Chiles president beklager

Chiles president Sebastián Piñera ber om unnskyldning for ikke å ha forutsett utbruddet av uroen i landet og foreslår tiltak for å utjevne ulikhetene.

Tirsdag ble det holdt et krisetoppmøte mellom Piñeras koalisjonsregjering og folkevalgte for å takle ulikhetene som har gitt grobunn for protestene. To av tiltakene presidenten foreslår er å øke grunnpensjonen med 20 prosent og fryse prisen på strøm.

Oppfordrer til generalstreik

Opposisjonen i Bolivia oppfordrer til en landsomfattende generalstreik etter påstander om valgfusk.

Representanter for sivilsamfunnsorganisasjoner fra Bolivias seks regioner støttet opp om å forlenge en streik som opprinnelig skulle gjennomføres tirsdag i landets største by Santa Cruz. Organisasjonene sa at en generalstreik vil fortsette til demokratiet og borgernes vilje blir respektert.

Wild tok seier

Mats Zuccarello ble hentet inn igjen i Minnesota Wilds tropp etter fire kampers skadefravær og leverte assist i 3-0-seieren mot Edmonton Oilers i comebacket.

Zuccarello som har vært ute med skade «i underkroppen» i en periode, sørget for assist i det første målet i kampens første periode. Samtlige mål ble satt i første periode. Seieren er Wilds tredje så langt i sesongen.