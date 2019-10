Tyver brøt seg inn på bilforretningen – pågrepet 32 minutter seinere annonse

Bilen var fullastet med stjålne dekk og felger. Men det varte bare i 32 minutter. Politiet var raske på labben. 16.10.2019 kl 06:04 (Oppdatert 06:54)

Per Arne Rennestraum

Tlf: 952 24 987

Like etter klokka 02 natt til i dag, onsdag: Et overvåkningskamera fanget opp et tre menn lusket rundt, etter å ha brutt seg inn på området til til Bilia på Nenset. Alarmen gikk.Politiet ble varslet.

Også bilen som ble brukt under innbruddet ble fanget opp av kamera.

- Da vi fikk meldingen, satte vi ut poster på aktuelle steder. Den aktuelle bilen ble stanset i på E18 i Larvik, forteller politiets oppdragsleder Thorleif Rustad.

Meldingen om tyveriet kom inn klokka 0218. Klokka 02.50 var de tre gjerningsmennene pågrepet. de er i 20-årene og av østeuropeisk opprinnelse.

De hadde lastet varebilen til randen. En opptelling viste at de vare ute på kjøretur med 16 dekk og like mange felger som bagasje.

De vil bli avhørt i løpet av dagen.