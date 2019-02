Ulykke: Biler kolliderte i parkeringshuset på Herkules SMELL: Den ene bilen fikk store materielle skader. (Foto: Per Arne Rennestraum) annonse

Fem personer involvert i en trafikkulykke i parkeringskjelleren til Herkules kjøpesenter i Skien. 13.02.2019 kl 16:44 (Oppdatert 17:18)

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967

Politi og ambulanse rykket onsdag ettermiddag ut til en trafikkulykke nede i parkeringskjelleren til Herkules kjøpesenter i SKien.

– Det er to biler som har kollidert, opplyser oppdragsleder Marius Fosvold i Sør-Øst politdistrikt.

Totalt satt det fem personer i de to bilene. Politiet fikk først melding om at minst en person var skadet, men litt over klokken 17 bekrefter politiet at det likevel ikke endte med personskade.

– Nei, det gikk bra med alle de fem involverte. Det var en bil som kjørte inn i siden på en annen bil, og bilførerne har skrevet skademelding, sier Fosvold.