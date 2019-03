Underkjølt regn skapte trøbbel – fullt trafikkaos på E18 annonse

Flere utforkjøringer på E18 i Vestfold og Buskerud. – Også glatt i Telemark, sier politiet. 05.03.2019 kl 19:44 (Oppdatert 21:47)

Med temperaturer rundt null grader og regn i lufta ble det en heftig tirsdag kveld på E18.

I halv syv-tiden begynte problemene da det skjedde to trafikkulykker på kort tid på E18 i Holmestrand i Vestfold.

– Først kjørte en bil av veien i Hillestad, før en bil kjørte i en tunnelvegg ved Island, sier operasjonslederen i Sør-Øst politidistrikt.

Deretter startet problemene på E18 ved Liertoppen i Buskerud.

– Flere biler fikk problemer, og snurret på grunn av svært glatt veibane. Også en lastebil med henger kjørte inn i to biler, og veltet etterpå. Det skal ikke ha blitt noen personer skadet i noen av disse hendelsene, sier politiet.

Flere biler kjørte av veien

Også nærmere Telemark oppsto det problemer tirsdag kveld.

– Litt over klokken 19 fikk vi beskjed om at flere biler hadde kjørt av veien på E18 ved Fokserød. Heldigvis ble heller ikke her noen personer skadet, sier politiet.

Politi og brannvesen med felles oppfordring

Både Sør-Øst politidistrikt og Sør-Øst brannvesen gikk ut med en klar oppfordring til bilistene i distriktet.

– Til alle bilistere i Telemark, vestfold og Buskerud. Kjør forsiktig, sier politiet.